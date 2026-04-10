В Калининграде планируют отремонтировать здание областной психиатрической больницы. На разработку проекта выделили 1,3 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Психиатрическая больница располагается на улице Невского, 78А. Проект заказывает региональный Фонд капремонта. Организация планирует привести в порядок фасад и отмостку здания. Специалисты заменят окна и двери, а также установят новые камеры видеонаблюдения.
Подрядчика определят 21 апреля. Разработать проект нужно в течение 135 дней с даты заключения контракта.
Трёхэтажное здание психиатрической больницы на улице Невского построили в 1963 году. Его общая площадь — более четырёх тысяч квадратных метров.