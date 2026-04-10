В Башкирии открыли обновленную Миякинскую центральную библиотеку

Миякинскую межпоселенческую центральную библиотеку в Республике Башкортостан открыли после капитального ремонта. Его провели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в районной администрации.
В здании специалисты заменили кровлю, улучшили фасад и крыльцо. Внутри выполнили перепланировку и отделочные работы, обновили двери и частично окна. Еще там модернизировали системы отопления, электричества, пожарной безопасности, водоотведения и освещения.
Особое внимание уделили созданию комфортных условий для маломобильных посетителей. Для них обустроили специальные туалеты и установили автоматические двери с доводчиками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.