Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде 36 автобусов до кладбищ пустят на Пасху и Красную горку

Платные автобусы к городским кладбищам пустят 12 апреля на Пасху и 19.

Платные автобусы к городским кладбищам пустят 12 апреля на Пасху и 19 апреля на Красную горку в Волгограде. В мэрии сообщили, что на эти спецмаршруты выделено 36 единиц подвижного состава. Автобусы будут возить пассажиров до городских кладбищ в эти дни с 9:00 до 15:00 мск.

Маршруты автобусов:

— площадь им. Дзержинского — Верхнезареченское кладбище;

— остановка «Ул. Землячки» — до института Гигиены (Моторное кладбище);

— остановка «Обувная фабрика» — старое и новое кладбища в Ворошиловском районе;

— остановка «Пос. Руднева» — кладбище в Кировском районе;

— от остановок «Кинотеатр “Юбилейный” и “Бульвар Энгельса” — старое и новое районные кладбища.

Проезд в автобусах можно будет оплатить как наличными, так и картой «Волна». Проездные билеты также будут приниматься.

В мэрии отметили, что к местах захоронений также можно добраться и на автобусах, которые курсируют по муниципальным маршрутам.

В Тракторозаводском районе до Алюминиевского кладбища можно доехать маршрутами № 43, № 68 и № 48э, а к Верхнезареченскому — № 61. К кладбищу в Краснооктябрьском районе ходят автоубсы № 7э, 59, № 56. К Вишневскому кладбищу в Краснооктябрьском районе следует маршрут № 8с.

У нового кладбища в Ворошиловском районе совершают остановку автобусы маршрутов № 88, № 89, а у старого, помимо вышеуказанных, еще и № 22. У кладбища в Кировском районе останавливаются автобусы маршрута № 3с, а у кладбищ в Красноармейском районе — № 43б. У Димитриевского (Центрального) кладбища в Дзержинском районе находится конечная остановка маршрута № 46с.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!

