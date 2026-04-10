В Волгограде 36 автобусов до кладбищ пустят на Пасху и Красную горку

Платные автобусы к городским кладбищам пустят 12 апреля на Пасху и 19 апреля на Красную горку в Волгограде. В мэрии сообщили, что на эти спецмаршруты выделено 36 единиц подвижного состава. Автобусы будут возить пассажиров до городских кладбищ в эти дни с 9:00 до 15:00 мск.
Маршруты автобусов:
— площадь им. Дзержинского — Верхнезареченское кладбище;
— остановка «Ул. Землячки» — до института Гигиены (Моторное кладбище);
— остановка «Обувная фабрика» — старое и новое кладбища в Ворошиловском районе;
— остановка «Пос. Руднева» — кладбище в Кировском районе;
— от остановок «Кинотеатр “Юбилейный” и “Бульвар Энгельса” — старое и новое районные кладбища.
Проезд в автобусах можно будет оплатить как наличными, так и картой «Волна». Проездные билеты также будут приниматься.
В мэрии отметили, что к местах захоронений также можно добраться и на автобусах, которые курсируют по муниципальным маршрутам.
В Тракторозаводском районе до Алюминиевского кладбища можно доехать маршрутами № 43, № 68 и № 48э, а к Верхнезареченскому — № 61. К кладбищу в Краснооктябрьском районе ходят автоубсы № 7э, 59, № 56. К Вишневскому кладбищу в Краснооктябрьском районе следует маршрут № 8с.
У нового кладбища в Ворошиловском районе совершают остановку автобусы маршрутов № 88, № 89, а у старого, помимо вышеуказанных, еще и № 22. У кладбища в Кировском районе останавливаются автобусы маршрута № 3с, а у кладбищ в Красноармейском районе — № 43б. У Димитриевского (Центрального) кладбища в Дзержинском районе находится конечная остановка маршрута № 46с.
Фото из архива V102.RU.
