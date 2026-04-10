В Германии отменили сотни авиарейсов из-за забастовки бортпроводников

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa отменила сотни рейсов из-за однодневной массовой забастовки бортпроводников, сообщает телеканал ZDF.

Источник: РБК

Акцию организовала Независимая организация бортпроводников (UFO). По данным профсоюза, в забастовках с ночи 10 апреля приняли участие около 20 тыс. бортпроводников компании Lufthansa и ее «дочки» CityLine.

Как передает ZDF, около 75% из почти 350 запланированных вылетов Lufthansa из хаба во Франкфурте отменены. Десятки рейсов также отменены в крупных аэропортах, таких как Гамбург и Берлин.

Отмены затронут около 90 тыс. пассажиров. Генеральный директор Немецкой ассоциации аэропортов (ADV) Ральф Байзель обвинил UFO в «намеренном стремлении к максимальным сбоям», сообщает телеканал.

Как сообщил Reuters глава UFO Йоахим Бюргер, забастовку объявили, так как Lufthansa не пошла навстречу в обсуждении условий труда около 19 тыс. бортпроводников. Кроме того, профсоюз не смог договориться с компанией по поводу выходного пособия для практически 800 работников CityLine, которая скоро закроется.

