В Мичуринске Тамбовской области преобразят сквер на Липецком шоссе

Сквер перед домом № 111 на Липецком шоссе благоустроят в Мичуринске Тамбовской области, сообщили в администрации города. Работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уже выполнили планировку территории. Также они демонтировали старую тротуарную плитку и установили бордюрный камень. Теперь мастерам предстоит уложить новое покрытие на пешеходных дорожках, наладить освещение и разместить малые архитектурные формы. Завершить работы намерены к середине мая.
Напомним, что всего в 2026 году на территории региона облагородят 34 общественных пространства. Например, предусмотрено обновление набережной реки Студенец в Тамбове. Территорию разделят на прогулочную аллею, экотропу вдоль воды, историческую зону с мельницей и игровую с крепостью.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.