Более 100 человек в марте прошли реабилитацию в больнице Пензы

Такое лечение доступно пациентам после инсульта, травм и операций.

Источник: Национальные проекты России

Более 100 человек в марте прошли курс реабилитации на базе Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, сообщили в министерстве здравоохранения региона, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как пояснила главный специалист по медицинской реабилитации Пензенской области Кристина Алфимова, в течение двух недель восстановительное лечение проходят пациенты после перенесенного инсульта, травм, операций, инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования и другого. Все реабилитационные мероприятия дают положительные результаты — помогают восстановить утраченные функции организма и вернуть людей к повседневной жизни.

«Работа нашей мультидисциплинарной команды специалистов позволяет подобрать индивидуальную программу для каждого больного, что значительно повышает эффективность лечения», — подчеркнула она.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.