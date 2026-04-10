Дзержинцы возмутились размещению рекламного баннера у Вечного огня

После обращения к спикеру ЗСНО Евгению Люлину рекламный баннер был отключен, однако официальных извинений перед гражданами так и не последовало.

На бульваре Мира в Дзержинске, у Вечного огня, появилось рекламное табло маркетплейсов. Местные жители возмутились такому решению. Спикер ЗСНО Евгений Люлин также выразил негодование в соцсетях.

Информационный экран разместили в непосредственной близости от портретов горожан, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также во время боевых действий в Афганистане и Чечне, включая пожарных и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

«Только представьте. Реклама одежды, косметики, шин, чистящих средств. Вперемежку с плакатами “Герои Дзержинска. Помним, гордимся, благодарим”. Слов нет! “, — высказался Евгений Люлин.

Жители Дзержинска возмущены таким решением, в связи с чем обратились к Евгению Люлину. После соответствующего звонка ситуация стала известна и ответственным лицам, после чего рекламный экран был отключен. Однако официальных извинений перед гражданами так и не последовало.

Дзержинцы сами предложили идею по рациональному использованию рекламных табло. Предлагается размещать на них информацию о тех, кто отдал свои жизни в ходе СВО. Данные о героях имеются в полном объеме. Люлин подготовил соответствующее депутатское обращение, и уверен, что эта народная инициатива будет услышана и воплощена в жизнь.

Ранее 80 нижегородских ветеранов получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы.