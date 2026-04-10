В Хабаровске проверили готовность аэромобильной группировки МЧС к ЧС.

В ходе смотра проверяющие оценили оснащенность специалистов, которые в ближайшее время отправятся на острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Для борьбы с возгораниями и мониторинга обстановки дежурные группы укомплектованы шанцевым инструментом, мобильными огнетушителями и дронами. Авиационная доставка личного состава в места дежурства запланирована на период до начала движения речного транспорта.