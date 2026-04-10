В Хабаровске проверили готовность аэромобильной группировки МЧС к ЧС.

В Хабаровске прошел смотр аэромобильной группировки МЧС, предназначенной для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В проверке приняли участие не только федеральные подразделения, но и силы краевой аварийно-спасательной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ходе смотра проверяющие оценили оснащенность специалистов, которые в ближайшее время отправятся на острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Для борьбы с возгораниями и мониторинга обстановки дежурные группы укомплектованы шанцевым инструментом, мобильными огнетушителями и дронами. Авиационная доставка личного состава в места дежурства запланирована на период до начала движения речного транспорта.
Особое внимание уделили опыту межрегионального реагирования. Так, в прошлом году хабаровские пожарные более месяца работали в Забайкалье, предотвращая угрозу перехода огня на жилые постройки и экономические объекты. В текущем сезоне спасатели будут осуществлять патрулирование и мониторинг вплоть до окончания пожароопасного периода.
