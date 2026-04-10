В Мордовии состоится этап ярмарки «Работа России. Время возможностей»

Региональный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 17 апреля в Республике Мордовии по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Традиционно в республике будут работать несколько крупных площадок с различными форматами мероприятий. На одной из них более 60 работодателей предложат около 2 тыс. вакансий. Гости смогут узнать о трудоустройстве на литейный завод «ВКМ-Сталь», предприятие кабельной промышленности «Эм-Кабель», «Завод световых приборов» и в другие места.
Кроме того, консультанты и независимые эксперты помогут соискателям определить наиболее перспективные отрасли для будущей работы и спланировать индивидуальный карьерный трек. Также в рамках ярмарки организуют тематические тренинги и мастер-классы, в том числе для молодежи, которая только определяется с профессией.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства — центральное кадровое событие года, которое собирает соискателей и работодателей со всей страны, помогает компаниям и сотрудникам встретить друг друга. В 2025 году в Мордовии в ярмарке приняли участие порядка 90 работодателей, представивших более 2,6 тысячи вакансий. Мероприятия прошли на двух площадках и привлекли свыше 3,2 тыс. посетителей», — сказала первый заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовии Татьяна Биушкина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.