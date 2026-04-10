В роддоме в Новочеркасске, где умерла пациентка, находили нарушения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Нарушения в хранении наркотических препаратов были выявлены в 2024 году в медучреждении Новочеркасска Ростовской области, чья пациентка скончалась после родов, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, в апреле 2024 года в ГБУ Ростовской области «Родильный дом» в Новочеркасске проводилась проверка. «В месте хранения наркотических и психотропных лекарственных средств не размещены таблицы противоядий при отравлениях указанными средствами», — говорится в документе.
После смерти девушки следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пациентки. Ребенка удалось спасти — девочка находится в Перинатальном центре в Ростове под наблюдением врачей.
Как сообщили местные Telegram-каналы, в начале недели 27-летнюю девушку привезли со схватками в роддом Новочеркасска. Позже ее состояние ухудшилось, она впала в кому. Ей сделали кесарево сечение и перевезли в медучреждение в Ростов-на-Дону, где она скончалась.