Прямые авиарейсы между Пермью и Минском возобновились

Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые рейсы из Перми в столицу Беларуси, сообщили в пресс-службе компании.
Первый российский лайнер SSJ-100 приземлился в минском аэропорту утром 10 апреля. Время в пути составило 3 часа 5 минут.
В летний сезон рейсы из пермского аэропорта «Большое Савино» будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам в 14:50 и по пятницам в 05:30. Обратные вылеты из Минска до конца мая запланированы по понедельникам в 08:50 и четвергам в 23:40. С июня расписание изменится: рейсы будут отправляться по четвергам в 22:35 и воскресеньям в 21:45.
Напомним, что с 9 июня из Перми можно будет улететь в Батуми. Время в пути до грузинского курорта составит 3 часа 45 минут. Полёты будут выполняться на тех же самолётах SSJ-100.