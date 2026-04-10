Подземная «река» из канализации смыла автомагистраль в Красноярске

Чрезвычайное происшествие немалого масштаба случилось на одной из центральных магистралей правобережного Красноярска. Из-за прорыва 1200-миллиметровой канализационной трубы под улицей Семафорной образовалась подземная река. Коммунальную аварию обнаружили только после того, как этот невидимый поток подмыл дорожное основание, и участок трассы на Семафорной в буквальном смысле слова провалился под землю.
Всего «исчезло» около 20 метров дорожного полотна в длину на полосу дорожного движения в ширину. Поток воды в провале — как горная река: больше двух тысяч кубометров в час, поскольку здесь собираются стоки из нескольких районов правобережья.
Об этом на месте происшествия корреспонденту «Российской газеты» рассказал Евгений Зорин, заместитель директора ООО «Красноярское специализированное монтажное управление» — организации, устраняющей аварию:
— Работы осложняются тем, что воду остановить мы не можем: даже если отключим снабжение, люди все равно будут пользоваться туалетами. Поэтому на данный момент наша задача — подключить откачивающие механизмы, отвести остальной поток от провала и обследовать магистральную трубу дальше по дороге — мало ли где еще могут образоваться порывы.
Канализационная сеть находится на балансе и обслуживании ООО «КрасКом», крупного регионального коммунального оператора. Его бригады тоже работают сейчас на месте аварии.
Опасения коммунальщиков понятны: несмотря на то, что вода из порыва в трубе бежит по открытому грунту всего метров 20−25, а потом вновь уходит в ту же трубу, риски чрезвычайно велики.
Во-первых, нет уверенности, что на остальном протяжении канализационная магистраль цела. Во-вторых, участок улицы, где образовался провал, несет огромную транспортную нагрузку — и сама улица Семафорная постоянно заполнена автомобильным потоком, и вплотную к ней проходит ветка Транс-Сибирской железнодорожной магистрали, и еще, вдобавок ко всему, над провалом расположена огромная автомобильная эстакада на улице Мичурина. По этой эстакаде ежеминутно проезжают тысячи автомобилей, а опирается она прямо на пострадавший участок Семафорной.
Поэтому коммунальщики выставили ограждения за несколько десятков метров до аварийной зоны, полностью перекрыв улицу для проезда. На какой срок, неизвестно.
— Когда авария будет полностью устранена, сейчас сказать невозможно, — пояснила пресс-секретарь ООО «КрасКом» Татьяна Лукина. — Для начала нужно понять масштабы, а для этого надо во многих точках вскрывать бетонное основание дороги.