Колокольцев наградил полицейского, который прошел 7 километров пешком в снежный буран ради спасения пастухов в Волгоградской области

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил ведомственной медалью участкового из Волгоградской области. Свой подвиг майор полиции Эльдар Искаринов совершил в декабре 2025 года, когда на Волгоградскую область обрушилась снежная стихия. Заблудившийся в буран дядя с 16-летним племянником могли замерзнуть и погибнуть в лесу, как несколько пастухов, которых не успели найти. Мужчина и подросток спаслись благодаря участковому Палласовского района, который ради этого прошел 7 километров пешком в метель.