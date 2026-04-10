Колокольцев наградил полицейского, который прошел 7 километров пешком в снежный буран ради спасения пастухов в Волгоградской области

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил ведомственной медалью участкового из Волгоградской области. Свой подвиг майор полиции Эльдар Искаринов совершил в декабре 2025 года, когда на Волгоградскую область обрушилась снежная стихия. Заблудившийся в буран дядя с 16-летним племянником могли замерзнуть и погибнуть в лесу, как несколько пастухов, которых не успели найти. Мужчина и подросток спаслись благодаря участковому Палласовского района, который ради этого прошел 7 километров пешком в метель.
Напомним, заблудившиеся в степи путники были работниками животноводческой фермы. Они отправились в буран, чтобы загнать животных на ферму и заблудились в степи. Они смогли лишь сообщить, что укрылись в лесополосе.
Поисковая операция длилась более трех часов. В нулевую видимость участковый Эльдар Искаринов принял решение идти пешком и прокладывать путь спецтранспорту спасателей. В итоге дядя с племянником были спасены из снежного плена.
— Действия сотрудника полиции позволили сохранить их жизни и здоровье. Решением Главы МВД России майор полиции Эльдар Искаринов награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.