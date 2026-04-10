Красноярцам рассказали, как правильно проводить весеннюю генуборку

Специалисты дали несколько простых рекомендаций.

Весна — время не только тепла, но и генерального наведения порядка. Чтобы уборка не превратилась в стресс, специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам несколько простых правил.

Борьба с пылью начинается сверху. Используйте сухую шерстяную тряпку или салфетку из микрофибры — они притягивают частицы статическим электричеством. Мокрая ткань только прибивает пыль к поверхностям, а метёлка поднимает её в воздух, которым вы потом дышите.

Люстры и плафоны стоит протереть слегка влажной тряпкой. Техника из-за электростатики работает как пылесос — уделите ей внимание. Мягкую мебель, шторы и игрушки чистите пылесосом со специальными насадками.

Вода для пола должна быть чуть тёплой (около 40°C). Горячая вода может испортить покрытие и оставить разводы от моющих средств.

Не стремитесь к больничной стерильности. Используйте органические средства без агрессивных ПАВ, фосфатов и искусственных ароматизаторов. В их основе — растительные компоненты: экстракты цитрусовых, эфирные масла, уксусная и лимонная кислота.

Если без химии не обойтись, надевайте перчатки и маску, строго соблюдайте дозировку и обязательно проветривайте помещение после уборки.

Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, какой картофель лучше брать на посадку.