«Тэа»: Красноярский театр оперы и балета обратится к теме цифрового одиночества в символистской опере

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского готовит премьеру оперы «Тэа» композитора Владимира Ребикова.
Показ запланирован на 3 июля. Постановку осуществляет режиссер Александр Гинзбург, музыкальное руководство — Эльдар Нагиев, художественное оформление — Мария Высоцкая.
В основе постановки — поэма Антония Воротникова «Тэя». Принцесса Тэя после убийства поэта, воспевавшего любовь, свободу и равенство, покидает дворец отца и уходит в пространство вне времени и места, где ей предстоит пройти через одиночество, любовь и разочарование.
«Это спектакль о живом опыте, который актуален и сегодня. Он ведет диалог с молодежью — не объясняя, а предлагая почувствовать», — отметил режиссер.
Костюмы в постановке не привязаны к конкретной эпохе. По замыслу художника, в них соединяются элементы условной исторической стилистики и современные детали.
Образ Тэи будет меняться по ходу действия — от пластических отсылок к античности к более современному силуэту. Такой подход позволяет сохранить вневременной характер истории и не закреплять ее за определенным культурным контекстом.
Сценографию выстраивают как условное пространство вне времени и конкретного места. По замыслу постановочной команды, сцена будет организована как изолированная среда, в которой существует Тэя, — с минималистичной архитектурой, трансформируемыми элементами и ключевым визуальным акцентом в виде дерева. В этом пространстве героиня взаимодействует с прислужницами и другими персонажами, а изменения сценической конфигурации отражают развитие действия.
Музыка Ребикова опирается на традиции русской композиторской школы и соотносится с современными выразительными средствами. Оркестровка рассчитана на камерный состав, что позволяет выстраивать более плотный контакт со зрителем.
По словам Эльдара Нагиева, партитура будет взаимодействовать с визуальным рядом и работать на общее сценическое решение.
Хотя Владимир Ребиков провел в Красноярске всего два года, именно здесь, по словам представителей театра, сформировались основы его музыкального восприятия.
«Владимир Иванович прошел путь независимого развития: его не приняли в Московскую консерваторию, однако он продолжал искать собственный музыкальный язык, совершенствовать технику и активно гастролировать, открывая публике малоизвестных композиторов», — отметили в театре.
Постановка будет выстроена вне линейного повествования с акцентом на внутреннем состоянии героев.
В сценическом решении планируют использовать трансформируемые элементы, световые эффекты и звуковую среду, которые будут работать на развитие действия. По словам режиссера, технологии не рассматриваются как самоцель и используются как инструмент сценического высказывания.
Проект рассматривают как обращение к наследию Владимира Ребикова в современном контексте. Постановка будет выстраивать диалог с сегодняшней аудиторией без прямых интерпретационных акцентов.6+