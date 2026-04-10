В Родниках Ивановской области отремонтировали Центральную городскую школу

Центральную городскую школу в Родниках модернизировали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве Ивановской области.
Работы выполнили в здании, рассчитанном почти на 500 учеников 5−11-х классов. После весенних каникул ребята смогли приступить к занятиям в более современных условиях.
Специалисты обновили фасад и кровлю здания, улучшили системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Также в школе заменили окна и двери, смонтировали видеонаблюдение, пожарную и охранную сигнализацию. А с 1 сентября в образовательном учреждении откроют агротехнологический класс.
Напомним, что ранее ремонт выполнили в корпусе начальных классов школы. Занятия там уже возобновлены.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.