Белорусский священник сказал, можно ли красить яйца на Пасху не в красный цвет

Священник, ключарь минского храма Кирилла и Мефодия при Патриаршем подворье Давид Бобров объяснил изданию «Мінская праўда», в какой цвет можно красить яйца на Пасху, которая в 2026 году у православных верующих отмечается 12 апреля.
Как правило, на Пасху яйца красят в красный цвет.
«Красный цвет традиционно напоминает о крови Христа и о радости Его победы над смертью, — объяснил Бобров и добавил: — Яйцо стало символом Пасхи потому, что оно напоминает о гробе и о новой жизни: из закрытой скорлупы рождается жизнь, как из гроба воскрес Христос».
Но в последние годы на освящениях в храмах пищи к празднику (в частности, в предпасхальную Великую субботу) все больше яиц самых разнообразным расцветок и оттенков. А правильно ли выглядит такой декор с точки зрения церкви?
Даниил Бобров замечает:
«На самом деле красить яйца можно не только в красный цвет, но и в другие цвета: зеленый, синий, желтый, фиолетовый, розовый, даже разноцветный. Узоры и простые украшения также допустимы».
Вместе с тем священник делает важное уточнение:
«Главное — не превращать яйцо в случайную безвкусную декорацию, а сохранять уважение к празднику».
Кстати, ранее мы писали, что известно о батюшке-блогере отце Давиде, который был моделью, а сейчас служит в храме Мефодия и Кирилла в Минске. «Любовь, это не эмоции, а путь, идти по которому мы учимся всю жизнь», — говорит, среди прочего, он.
Также священник говорил, грех ли православным смотреть «Битву экстрасенсов», пояснял, правильно ли приходить в храм со своими свечами, а еще — можно ли делать фото умершего человека.