Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский священник сказал, можно ли красить яйца на Пасху не в красный цвет

Белорусский священник сказал, в какой цвет можно красить яйца на Пасху.

Источник: Комсомольская правда

Священник, ключарь минского храма Кирилла и Мефодия при Патриаршем подворье Давид Бобров объяснил изданию «Мінская праўда», в какой цвет можно красить яйца на Пасху, которая в 2026 году у православных верующих отмечается 12 апреля.

Как правило, на Пасху яйца красят в красный цвет.

«Красный цвет традиционно напоминает о крови Христа и о радости Его победы над смертью, — объяснил Бобров и добавил: — Яйцо стало символом Пасхи потому, что оно напоминает о гробе и о новой жизни: из закрытой скорлупы рождается жизнь, как из гроба воскрес Христос».

Но в последние годы на освящениях в храмах пищи к празднику (в частности, в предпасхальную Великую субботу) все больше яиц самых разнообразным расцветок и оттенков. А правильно ли выглядит такой декор с точки зрения церкви?

Даниил Бобров замечает:

«На самом деле красить яйца можно не только в красный цвет, но и в другие цвета: зеленый, синий, желтый, фиолетовый, розовый, даже разноцветный. Узоры и простые украшения также допустимы».

Вместе с тем священник делает важное уточнение:

«Главное — не превращать яйцо в случайную безвкусную декорацию, а сохранять уважение к празднику».

Кстати, ранее мы писали, что известно о батюшке-блогере отце Давиде, который был моделью, а сейчас служит в храме Мефодия и Кирилла в Минске. «Любовь, это не эмоции, а путь, идти по которому мы учимся всю жизнь», — говорит, среди прочего, он.

Также священник говорил, грех ли православным смотреть «Битву экстрасенсов», пояснял, правильно ли приходить в храм со своими свечами, а еще — можно ли делать фото умершего человека.