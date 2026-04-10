Возрождённый в Нижнем Новгороде бренд VOLGA представил третью модель

Третьей моделью линейки Volga стал среднеразмерный кросссовер К40. Фотографии и описание опубликованы в телеграм-канале бренда.
Кроссовер представлен двумя турбированными двигателями. Первый — 1,5 л. / 147 л.с. в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач (7DCT) и передним приводом. Второй — 2 л. / 200 л.с. в сочетании с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (8AT) и полным приводом.
В списке опций: панорамная крыша, система климат-контроля, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, камера кругового обзора.
