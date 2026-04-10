В Прибрежном собственника обязали восстановить берег Преголи после строительства котлована

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что на земельном участке вблизи реки Преголя в поселке Прибрежное вырыли котлован, по периметру которого установили стены, укрепленные металлическими конструкциями. В результате нарушены береговая полоса и береговая линия водного объекта, изменено русло. Прокурор обратился в суд. Суд обязал собственника восстановить береговую линию…