Заявки на конкурс «На крыльях» красноярские дизайнеры могут подать до 15 мая 2026 года. В текущем отборочном этапе участвуют сибирские модельеры. Годом ранее в соревновании участвовало 286 человек из 67 российских регионов и семи стран мира. Начиная с 2026 года конкурс вошел в программу межрегиональных состязаний «Кубок защитников Отечества». Мероприятия пройдут в четырех федеральных округах, а итоговый показ лучших работ запланирован на конец 2026 года в рамках Всероссийского Кубка. Участники из Сибири презентуют свои разработки в Красноярске в июне на Кубке для ветеранов СВО. Как заявила статс-секретарь — заместитель главы Минобороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, российские дизайнеры и производства способны делать удобную и эстетичную одежду для людей с ограниченными возможностями. Эксперты положительно оценивают стремление мастеров включать в адаптивные коллекции национальные мотивы. Участников ждут в шести категориях: «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня — к активным делам», «Торжество», «С заботой при восстановлении». Регистрация на конкурс продлится до 15 мая.
Красноярских дизайнеров приглашают на конкурс адаптивной одежды «На крыльях»
