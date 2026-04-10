Воронежец стал ходить после падения с 10-метровой высоты

В прошлом июле бригада скорой медицинской помощи доставила в БСМП № 1 45-летнего пациента, находящегося в состоянии комы. Мужчина получил травмы в результате падения с высоты примерно 10 метров во время спортивных занятий. Обследования выявили у воронежца многочисленные повреждения, включая сотрясение мозга, ушибы сердца, позвоночно-спинномозговую травму, переломы костей предплечий, ребер, пяточной кости. Больной был помещен в реанимацию.