Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец стал ходить после падения с 10-метровой высоты

В прошлом июле бригада скорой медицинской помощи доставила в БСМП № 1 45-летнего пациента, находящегося в состоянии комы. Мужчина получил травмы в результате падения с высоты примерно 10 метров во время спортивных занятий. Обследования выявили у воронежца многочисленные повреждения, включая сотрясение мозга, ушибы сердца, позвоночно-спинномозговую травму, переломы костей предплечий, ребер, пяточной кости. Больной был помещен в реанимацию.

Пациент длительное время находился на искусственной вентиляции легких. Ему было проведено несколько хирургических вмешательств на верхних и нижних конечностях с применением металлоконструкций, а также осуществлена иммобилизация с помощью гипсовых повязок.

В середине сентября мужчина был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день он способен передвигаться самостоятельно, сохранил все бытовые навыки и полностью обеспечивает себя в повседневной жизни.