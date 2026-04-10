Белорусский онколог назвал основную причину увеличения случаев рака груди

Онколог-хирург Минского городского клинического онкологического центра кандидата медицинских наук Александр Гладышев в интервью БелТА назвал основную причину увеличения случаев рака груди.
По его словам, рост числа онкологических заболеваний в мире связан прежде всего со старением населения:
— То есть чем старше возрастные группы, тем больше в геноме накапливается мутаций. Соответственно, риск возникновения опухолей растет.
Он обратил внимание на увеличение продолжительности жизни, числа пожилых людей. Это указывает на возникновение прямой пропорциональной зависимости с ростом количества случаев рака разных локализаций.
Онколог назвал рак молочной железы заболеванием, которое зависит в том числе и от социальной ситуации. К примеру, в странах, где по религиозным соображениям высокий уровень рождаемости, ранние браки, от 4 до 8 детей на грудном вскармливании, заболеваемость будет в разы ниже.
А в странах с высоким уровнем социального развития, к которым относится и Беларусь, меняется модель поведения женщины. Сегодня белоруска заканчивает обучение в школе, университете, магистратуре, аспирантуре. После этого, начинается карьерная лестница. И хорошо, если к 30 годам она задумается, чтобы стать матерью, уточняет врач.
— То есть первые роды откладываются на более поздние сроки. Лактация — механизм, который не только позволяет младенцу питаться, но и благотворно влияет на молочную железу, снижает риск заболеваемости раком, — добавляет онколог.
Если же белоруска готова к первым родам только к 30 годам, то когда будут вторые и третьи. Оптимальный возраст для первых родов, по словам врача, составляет от 20 до 25 лет, а вторых — до 30 лет:
— И каждые последующие снижают риск заболевания раком молочной железы, как и полноценные лактация и кормление.
Также не стоит забывать и про психоэмоциональную нагрузку, которую люди испытывают постоянно.
— Это один из факторов, который мы отмечаем как причину роста количества случаев рака молочной железы, — заявил онколог.
