В полиции посоветовали свердловчанам проверить загранпаспорт

Перед сезоном летних каникул свердловчанам стоит проверить срок действия загранпаспорта и заранее обратиться в органы для замены документа. Такой совет дал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Источник: ЕАН

«Чтобы избежать ажиотажа, нервотрепки и иных срочных действий в режиме, как говорится, ошпаренной кошки, нужно в спокойной обстановке оформить пакет требуемых документов и подать заявку. Отмечу, спрос на данную услугу в текущем году значительный», — отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что если за весь 2025 год в регионе оформили более 189 тыс. загранпаспортов, то за январь-март 2026 года — 50,8 тыс. документов, что на 41,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пик обращений приходится на период с марта по июнь.

Валерий Горелых рассказал, что причиной роста заявок стало то, что с января 2026 года выезд детей, не достигших 14 лет, из РФ возможен только по заграничному паспорту, оформленному на имя несовершеннолетнего. Для выезда ребенка теперь не принимаются свидетельство о рождении и загранпаспорт законного представителя.

В 2026 году россияне стали чаще летать в восточные страны. Популярностью у путешественников пользуется Япония. Так, в весенний сезон 2026 года спрос вырос на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.