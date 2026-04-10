81 заявление о подделке протоколом общих собраний направили воронежцы в ГЖИ в марте

В государственную жилинспекцию Воронежской области в марте поступило 81 заявление от жителей о том, что они не принимали участия в общих собраниях многоквартирных домов и, соответственно, не ставили свои подписи в протоколах собраний. Этот факт становится поводом для проверки документов на предмет их подделки.