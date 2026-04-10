81 заявление о подделке протоколом общих собраний направили воронежцы в ГЖИ в марте

В государственную жилинспекцию Воронежской области в марте поступило 81 заявление от жителей о том, что они не принимали участия в общих собраниях многоквартирных домов и, соответственно, не ставили свои подписи в протоколах собраний. Этот факт становится поводом для проверки документов на предмет их подделки.
Как рассказали в ГЖИ, такие заявления пришли с адресов: ул. 25 Января, 8; ул. Богдана Хмельницкого, 46; ул. Старых Большевиков, 20/1 и 20/2; пер. Автогенный, 21; пер. Политехнический, 1; ул. Беговая, 10/5; ул. Брянская, 15а; ул. Генерала Лизюкова, 14 и 67; ул. Независимости, 84; пр-кт. Ленинский, 8д; ул. Волгоградская, 5; ул. Новосибирская, 33а; ул. Ростовская, 67; ул. Ворошилова, 47 и 49; ул. 232 Стрелковой дивизии, 13 и 19; ул. 9 Января, 233/20; ул. Депутатская, 10; ул. Олеко Дундича, 21; ул. Пеше-Стрелецкая, 117 и 125; ул. Пушкинская, 7; ул. 9 Января, 15; ул. Центральная, 4.
В жилинспекции напомнили, что информируют жильцов о поступивших протоколах, публикуя их на официальном сайте ведомства. Если собственники сомневаются в истинности проведенного собрания, они могут ознакомиться с протоколом в ГЖИ (г. Воронеж, ул. Кирова, 6А, 4 этаж, 406 кабинет), в том числе и сделать фотокопии (с соблюдением требований о защите персональных данных).