В Ачинске медицинский центр хотел заработать на бесплатных документах

Роспотребнадзор вынес предостережение частной клинике.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске медицинский центр хотел заработать на бесплатных документах. Но жительница этого города отказалась платить сверх положенного прайса и обратилась к специалистам регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили ситуацию. Женщина заплатила 2,8 тысяч рублей для того, чтобы пройти медицинскую комиссию для замены водительского удостоверения. Однако когда она впоследствии попросила предоставить ей договор на оказание платных медицинских услуг, чек по оплате платных медицинских услуг и справку для налоговой инспекции, то получила отказ. Ей предложили доплатить еще 10 процентов от первоначальной суммы.

Роспотребнадзор объявил предостережение медицинскому учреждению о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.