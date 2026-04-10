Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облминприроды: в пяти лесничествах закончилась древесина для самостоятельной заготовки

До нового периода заготовок оформить заявку на получение древесины будет невозможно.

В Калининградской области в пяти лесничествах закончились доступные объемы древесины для самостоятельной заготовки гражданами для собственных нужд. Об этом сообщило региональное минприроды.

Доступные объемы исчерпаны в Железнодорожном, Славском, Нестеровском, Багратионовском и Полесском лесничествах. До нового периода заготовок оформить заявку на получение древесины здесь будет невозможно.

«Если вы планировали заготовку древесины в этих районах, рассмотрите, пожалуйста, возможность обращения в другие лесничества региона — Краснознаменское, Калининградское, Гвардейское, Черняховское», — указали в ведомстве.