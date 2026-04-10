В селе Сура Архангельской области открыли новую врачебную амбулаторию

Новую врачебную амбулаторию открыли в селе Сура в Архангельской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Лечебное учреждение возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Как рассказал в своих соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, в одноэтажном здании обустроили просторные кабинеты и двухкомнатную квартиру для медработника. Учреждение оснастили более чем 50 единицами современного оборудования. Речь идет в том числе о стоматологических установках, электрокардиографах, кольпоскопе, пульсоксиметре. Теперь пациенты смогут проходить диагностику и получать лечение на месте без необходимости обращаться в окружной центр.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.