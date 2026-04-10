В селе Сура Архангельской области открыли новую врачебную амбулаторию

Как рассказал в своих соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, в одноэтажном здании обустроили просторные кабинеты и двухкомнатную квартиру для медработника. Учреждение оснастили более чем 50 единицами современного оборудования. Речь идет в том числе о стоматологических установках, электрокардиографах, кольпоскопе, пульсоксиметре. Теперь пациенты смогут проходить диагностику и получать лечение на месте без необходимости обращаться в окружной центр.