9 апреля умер ветеран ВОВ Курмат Рахимов, участвовавший в штурме Кёнигсберга

Рахимов родился в ауле на востоке Казахстана и в 1942 году отправился на фронт. Он участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Литвы. Во время сражений в Литве служил разведчиком и, по данным «Казинформа», взял в плен начальника штаба противника. Позже фронтовик принимал участие в штурме Кёнигсберга. Победу он встретил в Инстербурге — сейчас это Черняховск в Калининградской области. Ветеран был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За отвагу» и «За победу над Германией». Военную службу он завершил в 1965 году, после чего работал в милиции в Казахской ССР. В 2024 году в Усть-Каменогорске на фасаде дома появился мурал с портретом ветерана.