Кипятить воду дважды: вредно или нет — ответ врача для жителей Волгограда

Волгоградцы часто спорят: можно ли доливать «вчерашнюю» воду в чайник или нужно каждый раз набирать свежую? Одни уверены: повторное кипячение делает жидкость «тяжелой» и вредной. Другие просто экономят время. Кто прав? Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина расставила точки над «i».
По словам врача, ни дейтерий, ни соли, ни следы металлов в кипятке не достигают опасной концентрации. Даже если вы нагревали одну и ту же воду пять раз, — об этом пишет «Доктор Питер». Для волгоградок, которые переживают за накипь в посуде, новость тоже хорошая: минералы вредят чайнику, но не здоровью.
Миф о «тяжелой воде» возник из-за страха перед изотопами водорода — дейтерием. Считалось, что при кипячении их количество растет. Но врач объясняет: дейтерий есть и в сырой воде из-под крана. Его концентрация после нагрева остается ничтожно малой и не влияет на организм.
То же самое касается свинца, цинка и хрома, которые могут попадать в воду из труб или самого чайника. Их уровень в кипятке всегда остается в пределах нормы. Меняется лишь pH воды, но это никак не сказывается на самочувствии.
Так что кипятите спокойно. Главное — следить за чистотой самого прибора, а не бояться повторного нагрева.
