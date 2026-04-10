Противостояние контрастов: атакующий «Ротор» против безголевого «Сокола»

«Сокол» переживает кризис: в последних шести матчах потерпел шесть поражений подряд с общим счётом 2:11. Команда имеет слабую атаку (12 голов за 27 игр) и пропускает в среднем больше гола за матч, причём Саратов не забивал в пяти из последних шести матчей. В гостях саратовцы провели 13 игр, забив четыре мяча (в среднем 0,31 за игру), а пропустив — 18 (1,38 в среднем за игру). У северных соседей всего две победы в сезоне, и находятся они на последнем месте в турнирной таблице.