Народные приметы на 11 апреля: чего нельзя делать в Великую субботу?

11 апреля православные встречают Великую или Страстную субботу — это последний день перед Пасхой. В христианской вере дата посвящена скорби по распятому Спасителю.
С давних времен с 11 апреля люди связывают запреты, правила и традиции. Сегодня мы вспомним, как было принято вести себя на Руси в этот день, чтобы сохранить в доме мир и избежать неприятностей.
Народные приметы на 11 апреля: что нельзя делать.
Великая суббота завершает пост. Целых 48 дней верующие соблюдали строгие предписания, касающиеся питания. 11 апреля по-прежнему запрещено подавать на стол и угощаться мясом, яйцами и молоком. Поскольку дата для православных несет в себе особый смысл, ограничения распространяются не только на еду, но и на многие занятия. Так, в эту субботу нежелательно посещать увеселительные заведения, употреблять крепкие напитки, принимать участие в шумных праздниках. Предшествующий Пасхе день, как и весь пост, — это не просто другой рацион, но преодоление слабостей, борьба с собственными недостатками и отказ от того, что препятствует духовному росту.
Страстная суббота — не время для хвастовства или распускания слухов. Избегайте завистников и лжецов, не допускайте злых мыслей и не будьте слишком строги к окружающим. Не стоит выяснять отношения в такой день. Проявите милосердие к людям, которые не могут одержать верх над собственными эмоциями.
Никому не отказывайте в помощи. Наши предки считали, что равнодушный и жестокий человек сам обрекает себя на одинокую и голодную старость.
День решительно не подходит для тяжелого физического труда и суеты. Главное сейчас — сосредоточиться на духовной работе. Согласно давним поверьям, рукоделие тоже стоит отложить в сторону.
На Руси говорили, что в Великую субботу негоже смеяться. Якобы из-за этого весь год придется слезы лить.
Нежелательным считалось и бракосочетание в этот день, так как молодожены долго вместе не проживут — расстанутся вскоре из-за взаимных придирок.
Народные приметы на 11 апреля: что можно делать.
В Великую субботу можно заняться последними приготовлениями к Пасхе, посетить службу в церкви, повидаться с родными и близкими.
Особую роль в этот день издавна играет благотворительность. Важно помогать нуждающимся, поддерживать тех, кому приходится нелегко. Можно подать милостыню, накормить бездомных, помочь одиноким старикам.
Великая суббота — время молитв и духовной работы. Стоит отпустить все обиды и простить тех, кто когда-то был к вам несправедлив. Если чувствуете вину за собой, попросите прощения.
В этот день важно найти возможность для отдыха, можно просто побыть наедине с собой.
Столетия назад считалось, что 11 апреля нужно надеть все чистое, тогда все хвори целый год будут обходить стороной. А чтобы сил на все хватало, люди старались встать пораньше и умыться колодезной водой.
В давние времена было распространено мнение, что в доме, где супруги часто ссорятся, в этот день нужно приютить бездомную кошку. Якобы это животное может стать настоящим оберегом от скандалов.
Народные приметы о погоде на 11 апреля.
По погоде в Великую субботу наши предки судили о том, каким будет май. Если на улице было облачно, дул сильный ветер, люди ждали частых дождей в течение следующего месяца. Ясный день без осадков, считали на Руси, указывает на теплое и сухое завершение весны.
Град 11 апреля — к плохому урожаю. Зерна и меда будет мало, зато грибов в лесах — в избытке.
Если за окном ничего не видно из-за тумана, урожай в этому году окажется славным.
Гроза в Великую субботу может быть предвестником заморозков в начале июня.
Также люди в старину приглядывались к животным и птицам в надежде, что те предупредят их о капризах природы. Например, вой собак наши пращуры называли верным знаком приближающегося ненастья.
Именинники 11 апреля.
В этот день именины празднуют Иван, Исаакий, Кирилл, Марк, Станислав, Филипп.