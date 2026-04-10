Народные приметы на 11 апреля: чего нельзя делать в Великую субботу?

Великая суббота завершает пост. Целых 48 дней верующие соблюдали строгие предписания, касающиеся питания. 11 апреля по-прежнему запрещено подавать на стол и угощаться мясом, яйцами и молоком. Поскольку дата для православных несет в себе особый смысл, ограничения распространяются не только на еду, но и на многие занятия. Так, в эту субботу нежелательно посещать увеселительные заведения, употреблять крепкие напитки, принимать участие в шумных праздниках. Предшествующий Пасхе день, как и весь пост, — это не просто другой рацион, но преодоление слабостей, борьба с собственными недостатками и отказ от того, что препятствует духовному росту.