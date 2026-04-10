Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске снесли очередной аварийный дом

В Железнодорожном районе Красноярска завершается снос двухэтажного аварийного дома на улице Озёрная.

В Железнодорожном районе Красноярска завершается снос двухэтажного аварийного дома на улице Озёрная.

Здание построили в 1953 году, а в 2017-м его признали аварийным. «Внутри проживало 88 человек. Окончательно расселение завершилось в прошлом году. Часть собственников получила денежные выплаты, остальным предоставили новые квартиры», — рассказали в департаменте градостроительства и поделились кадрами с площадки.

Напомним, ранее в Железнодорожном районе демонтировали аварийный дом на улице Калинина.

Сейчас готовятся к сносу еще четыре дома: на Краснопресненской, Аральской, Спандаряна и Березина.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.