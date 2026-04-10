В Красноярске снесли очередной аварийный дом

В Железнодорожном районе Красноярска завершается снос двухэтажного аварийного дома на улице Озёрная.
Здание построили в 1953 году, а в 2017-м его признали аварийным. «Внутри проживало 88 человек. Окончательно расселение завершилось в прошлом году. Часть собственников получила денежные выплаты, остальным предоставили новые квартиры», — рассказали в департаменте градостроительства и поделились кадрами с площадки.
Напомним, ранее в Железнодорожном районе демонтировали аварийный дом на улице Калинина.
Сейчас готовятся к сносу еще четыре дома: на Краснопресненской, Аральской, Спандаряна и Березина.
