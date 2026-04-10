Белорусский священник высказался о наклейках с изображениями Христа и святых для украшения яиц к Пасхе

Священник, ключарь минского храма Кирилла и Мефодия при Патриаршем подворье Давид Бобров сказал изданию «Мінская праўда» про отношение к наклейкам с изображениями Христа и святых для украшения яиц к Пасхе, которая в 2026 году у православных верующих отмечается 12 апреля.
Для украшения яиц в последние годы используются различные наклейки — в том числе с образами Христа и святых. На освящениях в храмах пищи к празднику (в частности, в Великую субботу или в сам день Пасхи) они встречаются нередко. А что думает об этом представитель православной церкви?
«Наклейки с изображением Христа или святых лучше не использовать, потому что икона — это не декоративная этикетка, а святыня, и к ней нужно относиться благоговейно», — замечает Давид Бобров.
Сделал он ремарку и о прочем декоре на яйцах, которые приносят в церковь перед Пасхой:
«То же касается украшений стразами и ленточками: если это просто аккуратное праздничное оформление, ничего страшного, но в церковь обычно несут простые освящаемые яйца и куличи».
