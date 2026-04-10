Белорусский священник высказался о наклейках с изображениями Христа и святых для украшения яиц к Пасхе

Источник: Комсомольская правда

Священник, ключарь минского храма Кирилла и Мефодия при Патриаршем подворье Давид Бобров сказал изданию «Мінская праўда» про отношение к наклейкам с изображениями Христа и святых для украшения яиц к Пасхе, которая в 2026 году у православных верующих отмечается 12 апреля.

Для украшения яиц в последние годы используются различные наклейки — в том числе с образами Христа и святых. На освящениях в храмах пищи к празднику (в частности, в Великую субботу или в сам день Пасхи) они встречаются нередко. А что думает об этом представитель православной церкви?

«Наклейки с изображением Христа или святых лучше не использовать, потому что икона — это не декоративная этикетка, а святыня, и к ней нужно относиться благоговейно», — замечает Давид Бобров.

Сделал он ремарку и о прочем декоре на яйцах, которые приносят в церковь перед Пасхой:

«То же касается украшений стразами и ленточками: если это просто аккуратное праздничное оформление, ничего страшного, но в церковь обычно несут простые освящаемые яйца и куличи».

Ранее белорусский священник сказал, можно ли красить яйца на Пасху не красным цветом.

Кстати, ранее мы писали, что известно о батюшке-блогере отце Давиде, который был моделью, а сейчас служит в храме Мефодия и Кирилла в Минске. «Любовь, это не эмоции, а путь, идти по которому мы учимся всю жизнь», — говорит, среди прочего, он.

Также отец Давид говорил, грех ли православным смотреть «Битву экстрасенсов», пояснял, правильно ли приходить в храм со своими свечами, а еще — можно ли делать фото умершего человека.