Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Обходе Красноярска с 12 апреля изменится схема движения

Такая схема движения будет действовать ориентировочно три месяца.

В Красноярске на участке Северного обхода в районе путепровода через проспект Котельникова вводится новая схема движения. Ограничения начнут действовать в воскресенье, 12 апреля, с 12:00. Об этом сообщили в КрУДор.

Основной участок трассы будет полностью перекрыт. Весь поток транспорта направят по временной объездной дороге, где предусмотрено по одной полосе в каждую сторону. Подрядчик уже завершил асфальтирование объезда и в ближайшие дни установит дорожные знаки, ограждения и нанесет разметку.

Изменения связаны с необходимостью строительства подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы в рамках масштабной реконструкции развязки. Ожидается, что такая схема движения будет действовать ориентировочно три месяца.

Водителей предупреждают о возможных заторах на данном участке, особенно в утренние и вечерние часы пик. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, полностью завершить работы на объекте планируется в 2027 году.