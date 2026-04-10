На Обходе Красноярска с 12 апреля изменится схема движения

В Красноярске на участке Северного обхода в районе путепровода через проспект Котельникова вводится новая схема движения. Ограничения начнут действовать в воскресенье, 12 апреля, с 12:00. Об этом сообщили в КрУДор.
Основной участок трассы будет полностью перекрыт. Весь поток транспорта направят по временной объездной дороге, где предусмотрено по одной полосе в каждую сторону. Подрядчик уже завершил асфальтирование объезда и в ближайшие дни установит дорожные знаки, ограждения и нанесет разметку.
Изменения связаны с необходимостью строительства подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы в рамках масштабной реконструкции развязки. Ожидается, что такая схема движения будет действовать ориентировочно три месяца.
Водителей предупреждают о возможных заторах на данном участке, особенно в утренние и вечерние часы пик. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Напомним, полностью завершить работы на объекте планируется в 2027 году.