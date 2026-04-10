VOLGA представила среднеразмерный кроссовер K40

VOLGA представила третью модель бренда, ею стал среднеразмерный кроссовер K40. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новую «Волгу» можно выбрать в двух вариантах бензиновых двигателей: 1,5-литровый с турбонаддувом мощностью 147 л.с. или или 2-литровый с турбонаддувом мощностью 200 л.с.
Фото: VOLGA.
В машине присутствует двухзонный климат-контроль, пакет зимних опции, большая панорамная крыша, многоцветная контурная подсветка салона, аудиосистема с 11 динамиками и многое другое.
Фото: VOLGA.
Вместе с тем VOLGA K40 оснащена электронными системами помощи водителю: ассистент удержания в полосе, адаптивный круизный контроль, система распознавания знаков на дороге, камеры кругового обзора, автоматическое управление дальним светом.
