VOLGA представила среднеразмерный кроссовер K40

Новая модель была построена на современной технологичной платформе.

Источник: Живем в Нижнем

VOLGA представила третью модель бренда, ею стал среднеразмерный кроссовер K40. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новую «Волгу» можно выбрать в двух вариантах бензиновых двигателей: 1,5-литровый с турбонаддувом мощностью 147 л.с. или или 2-литровый с турбонаддувом мощностью 200 л.с.

Фото: VOLGA.

В машине присутствует двухзонный климат-контроль, пакет зимних опции, большая панорамная крыша, многоцветная контурная подсветка салона, аудиосистема с 11 динамиками и многое другое.

Фото: VOLGA.

Вместе с тем VOLGA K40 оснащена электронными системами помощи водителю: ассистент удержания в полосе, адаптивный круизный контроль, система распознавания знаков на дороге, камеры кругового обзора, автоматическое управление дальним светом.

Ранее нижегородцам показали вторую модель бренда VOLGA.