Нижегородский бренд VOLGA представил третью модель в линейке

В Нижнем Новгороде презентовали третью модель возрожденного бренда VOLGA -среднеразмерный кроссовер K40. Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, машина сочетает выразительный дизайн, современные технологии и практичность. Продажи новинки начнутся летом 2026 года.
В основе VOLGA K40 лежит современная технологичная платформа. За счет длинной колесной базы и грамотной компоновки кузова внутри достаточно места как для водителя, так и для пассажиров. Багажное отделение вместительное — автомобиль отлично подходит для семейных поездок и путешествий. Высокий дорожный просвет обеспечивает уверенное движение на любом покрытии.
Что касается оснащения, то в K40 входят цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, премиальная аудиосистема, передние сиденья с вентиляцией и электрорегулировкой, проекционный дисплей и пакет зимних опций. Кроме того, кроссовер оборудован системами помощи водителю, включая ассистента удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных и камеры кругового обзора. Пассивную безопасность обеспечивают шесть подушек безопасности и прочный каркас кузова.
VOLGA K40 будет доступен в двух версиях. Первая — переднеприводная с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Вторая — полноприводная с двухлитровым мотором на 200 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической гидромеханической коробкой.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде представили флагманский кроссовер Volga K50. Автомобиль производится на мощностях завода, где раньше выпускали Skoda и Volkswagen. Продажи K50 стартуют летом 2026 года.