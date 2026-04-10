Жительница Приморья оклеветала бывшего и получила за это крупный штраф

Она обвинила мужчину в тяжком преступлении.

Источник: Комсомольская правда

В Михайловском районе Приморского края вынесли приговор 65-летней жительнице села Григорьевка, которая обвинила своего знакомого в тяжком преступлении. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Как установил суд, пенсионерка действовала из мести. Она донесла на мужчину потому, что он отказался продолжать с ней близкие отношения и общение.

В ноябре 2025 года подсудимая позвонила в полицию и заявила, что ее изнасиловали. Находясь в отделении, она написала официальное заявление, хотя сотрудники правоохранительных органов предупредили ее об уголовной ответственности за ложный донос. Женщина собственноручно подписала документ, в котором обвинила знакомого в совершении преступления, предусмотренного первой частью 131-й статьи УК РФ.

В ходе разбирательства выяснилось, что никакого изнасилования не было — пенсионерка просто оклеветала мужчину из личных побуждений, желая испортить ему жизнь. Суд признал ее виновной по второй части 306-й статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления.

Михайловский районный суд приговорил злоумышленницу к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее «КП» писала, что директора стройфирмы во Владивостоке будут судить за долги по зарплате.