Жительница Приморья оклеветала бывшего и получила за это крупный штраф

В Михайловском районе Приморского края вынесли приговор 65-летней жительнице села Григорьевка, которая обвинила своего знакомого в тяжком преступлении. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Как установил суд, пенсионерка действовала из мести. Она донесла на мужчину потому, что он отказался продолжать с ней близкие отношения и общение.
В ноябре 2025 года подсудимая позвонила в полицию и заявила, что ее изнасиловали. Находясь в отделении, она написала официальное заявление, хотя сотрудники правоохранительных органов предупредили ее об уголовной ответственности за ложный донос. Женщина собственноручно подписала документ, в котором обвинила знакомого в совершении преступления, предусмотренного первой частью 131-й статьи УК РФ.
В ходе разбирательства выяснилось, что никакого изнасилования не было — пенсионерка просто оклеветала мужчину из личных побуждений, желая испортить ему жизнь. Суд признал ее виновной по второй части 306-й статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления.
Михайловский районный суд приговорил злоумышленницу к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Ранее «КП» писала, что директора стройфирмы во Владивостоке будут судить за долги по зарплате.