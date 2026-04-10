Виктор Пелевин написал роман про дело Эпштейна

Издательство «Эксмо» выпускает новый роман писателя Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды», сюжет разворачивается вокруг громкого дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс. Книг». Старт продаж запланирован на 23 апреля в книжных магазинах и на маркетплейсах, предзаказ уже открыт.
Как отмечается в пресс-релизе, Пелевин откроет тайну зловещего острова Синей Бороды и покажет, как Эпштейн стал Эпштейном.
«Кто такой Джеффри Эпштейн и чем занимались его гости на самом деле? В чем роль тайного общества “Pink Sunset” и его медиумов? Новое расследование Константина Голгофского срывает покровы с тайн зловещего острова и разоблачает чудовищное моральное падение мировых элит с радикально новой стороны. Но одновременно это и рискованный спуск в глубины собственной души…», — говорится в аннотации к роману.
