Почти 40% воронежцев мечтают отправиться в космос

Каждый пятый житель Воронежа готов сменить земной комфорт на полет в космос. Согласно результатам недавнего социологического исследования, 39% горожан выразили желание оказаться на орбите, в то время как 53% опрошенных предпочитают оставаться на родной планете. Мужчины проявляют тягу к межпланетным путешествиям значительно чаще женщин — 47% против 31%. При этом интерес к космонавтике наиболее выражен у молодежи до 35 лет и финансово обеспеченных граждан: среди тех, чья зарплата превышает 150 тысяч рублей, «космических романтиков» оказалось 45%. Об этом свидетельствует свежее исследование аналитиков сервиса SuperJob.