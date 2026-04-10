Почти 40% воронежцев мечтают отправиться в космос

Каждый пятый житель Воронежа готов сменить земной комфорт на полет в космос. Согласно результатам недавнего социологического исследования, 39% горожан выразили желание оказаться на орбите, в то время как 53% опрошенных предпочитают оставаться на родной планете. Мужчины проявляют тягу к межпланетным путешествиям значительно чаще женщин — 47% против 31%. При этом интерес к космонавтике наиболее выражен у молодежи до 35 лет и финансово обеспеченных граждан: среди тех, чья зарплата превышает 150 тысяч рублей, «космических романтиков» оказалось 45%. Об этом свидетельствует свежее исследование аналитиков сервиса SuperJob.
Профессиональная среда также накладывает свой отпечаток на готовность к полетам. Чаще всего о звездах мечтают представители технической интеллигенции: системные администраторы (50%), программисты (48%) и инженеры (43%). Высшее образование дополнительно подогревает интерес к теме — среди обладателей дипломов вузов желающих 39%. В то же время представители гуманитарных и сервисных сфер настроены более приземленно: меньше всего стремятся покинуть пределы атмосферы медсестры и секретари, где уровень поддержки идеи не превышает 20%.
Исследование проводилось в период с 16 марта по 7 апреля 2026 года и охватило экономически активное население города.