Дзержинская коррекционная школа оснастила ИТ-классы отечественными компьютерами

Класс информационных технологий Дзержинской специальной коррекционной школы получил новое оснащение: в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» учреждение выбрало моноблоки KVADRA A20 производства технологической компании YADRO (входит в ИКС Холдинг).
Школа выбрала современные устройства бренда KVADRA — линейки клиентских устройств YADRO для образовательных, корпоративных и государственных заказчиков. Поставка позволила обновить около 30% компьютерного парка и модернизировать ИТ-класс, в котором обучающиеся осваивают цифровые навыки, работают со специализированными коррекционными и развивающими программами, а также получают доступ к актуальным образовательным ресурсам.
Являясь участником федерального проекта «Современная школа», ориентированного на развитие современной образовательной инфраструктуры и создание условий для инклюзивного обучения, школа сделала ставку на надежные и производительные моноблоки KVADRA A20, рассчитанные на длительную непрерывную работу. Это позволило выстроить стабильный учебный процесс и внедрять современные педагогические методики с учетом специфики коррекционного образования. Опыт Дзержинской коррекционной школы может быть использован как модель при обновлении ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях различного профиля.
«Обновление компьютерного класса стало для нас важным шагом в развитии образовательной среды. Современные моноблоки позволяют ученикам комфортно работать с цифровыми и коррекционными программами, а педагогам — использовать новые форматы обучения. Для коррекционной школы стабильность работы техники и ее адаптация под длительные занятия имеют принципиальное значение», — отметила представитель ГБОУ «Дзержинская специальная коррекционная школа» Аскарова Екатерина Вячеславовна.