В Ростовской области начали проверять и прививать скот перед выгульным сезоном

Ветеринары Ростовской области проводят весенние обработки животных от бруцеллеза, ящура и бешенства.

Источник: Комсомольская правда

Ветеринары Ростовской области запустили плановые профилактические обработки, перед тем как скот начнут выгонять на пастбища. Весенний комплекс уже стартовал во всех хозяйствах — от крупных ферм до личных подворий. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Сначала специалисты проверяют животных на болезни: бруцеллез, лейкоз, туберкулез, лептоспироз и другие. Только если результаты анализов отрицательные, здоровое поголовье вакцинируют от сибирской язвы, ящура, бешенства, узелкового дерматита, оспы овец, гриппа птиц и чумы свиней.

