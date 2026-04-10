Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав ответил на жалобы новосибирских девушек на врачей

Новосибирские девушки годами сталкиваются с неуместными вопросами и унизительными замечаниями гинекологов. Редакция Om1 Новосибирск обратилась в Минздрав — и получила ответ.

Источник: Om1 Новосибирск

В первой части мы представили истории четырёх девушек, которые столкнулись с некорректным поведением врачей. Лене гинеколог сказал: «Ну это маме вашей хорошо, а мне-то как смотреть?». Ульяне в 22 года врач предложила справку, чтобы та «сходила в бар и там ей помогли избавиться от девственности». Другая героиня в 17 лет услышала резкую смену тона после честного ответа об отсутствии половой жизни. А одна из девушек после удара головы услышала от травматолога: «Девушка, да вы просто беременны».

Во второй части акушер-гинеколог Дарья Гладких назвала такое поведение «максимально недопустимым» и нарушением медицинской этики. Она также объяснила, что девственницам нужен ежегодный осмотр, а понятие «секс для здоровья» индивидуально и может быть как полезным, так и разрушающим для организма.

Теперь на вопросы редакции Om1.ru Новосибирск ответило Министерство здравоохранения Новосибирской области. Ведомство направило официальный ответ, в котором разъяснило:

  1. Считается ли нарушение этики нарушением прав пациента?

  2. Кто должен наказывать неэтичных врачей?

  3. Есть ли статистика жалоб именно на гинекологов?

  4. Куда обращаться пациенткам?

—-

О том, считается ли нарушение этики нарушением прав пациента

В Минздраве пояснили, что за некорректное поведение врачи несут юридическую ответственность:

«Нарушение общепринятых норм медицинской этики и деонтологии является нарушением прав пациента и влечёт за собой дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность и в некоторых случаях уголовную ответственность».

—-

О том, кто должен наказывать врачей за некорректное поведение

Министерство подчеркнуло, что оно не является работодателем для медиков:

«Привлечь врача к дисциплинарной ответственности может только его непосредственный руководитель — главный врач больницы или поликлиники. Именно он вправе объявить выговор, сделать замечание или уволить сотрудника. Что касается уголовных дел и административных правонарушений, их расследование — компетенция правоохранительных органов, а не Минздрава».

—-

О статистике жалоб на гинекологов

Редакция попросила предоставить данные о количестве жалоб на некорректное поведение гинекологов:

«Учёт количества обращений по тематике “Работа медицинских учреждений и их работников” ведётся в целом, без разбивки по специальностям медицинских работников».

Таким образом, понять, сколько пациенток пожаловались на неуместные вопросы именно гинекологов, из официальных данных невозможно.

—-

О том, куда жаловаться пациенткам

В ведомстве напомнили, что пациенты могут защищать свои права:

«При возникновении у пациента вопросов о качестве оказанной ему медицинской помощи, он сам или его законный представитель могут обратиться к руководителю медицинской организации, а также в министерство здравоохранения Новосибирской области».

Первая инстанция — главный врач больницы или поликлиники. Если реакция отсутствует или пациент не удовлетворён результатом, можно обращаться в Минздрав. Однако министерство не может напрямую наказать врача. Для этого нужны основания и обращение к работодателю или в правоохранительные органы.