Минздрав ответил на жалобы новосибирских девушек на врачей

В первой части мы представили истории четырёх девушек, которые столкнулись с некорректным поведением врачей. Лене гинеколог сказал: «Ну это маме вашей хорошо, а мне-то как смотреть?». Ульяне в 22 года врач предложила справку, чтобы та «сходила в бар и там ей помогли избавиться от девственности». Другая героиня в 17 лет услышала резкую смену тона после честного ответа об отсутствии половой жизни. А одна из девушек после удара головы услышала от травматолога: «Девушка, да вы просто беременны».
Во второй части акушер-гинеколог Дарья Гладких назвала такое поведение «максимально недопустимым» и нарушением медицинской этики. Она также объяснила, что девственницам нужен ежегодный осмотр, а понятие «секс для здоровья» индивидуально и может быть как полезным, так и разрушающим для организма.
Теперь на вопросы редакции Om1.ru Новосибирск ответило Министерство здравоохранения Новосибирской области. Ведомство направило официальный ответ, в котором разъяснило:
Считается ли нарушение этики нарушением прав пациента?
Кто должен наказывать неэтичных врачей?
Есть ли статистика жалоб именно на гинекологов?
Куда обращаться пациенткам?
О том, считается ли нарушение этики нарушением прав пациента
В Минздраве пояснили, что за некорректное поведение врачи несут юридическую ответственность:
«Нарушение общепринятых норм медицинской этики и деонтологии является нарушением прав пациента и влечёт за собой дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность и в некоторых случаях уголовную ответственность».
О том, кто должен наказывать врачей за некорректное поведение
Министерство подчеркнуло, что оно не является работодателем для медиков:
«Привлечь врача к дисциплинарной ответственности может только его непосредственный руководитель — главный врач больницы или поликлиники. Именно он вправе объявить выговор, сделать замечание или уволить сотрудника. Что касается уголовных дел и административных правонарушений, их расследование — компетенция правоохранительных органов, а не Минздрава».
О статистике жалоб на гинекологов
Редакция попросила предоставить данные о количестве жалоб на некорректное поведение гинекологов:
«Учёт количества обращений по тематике “Работа медицинских учреждений и их работников” ведётся в целом, без разбивки по специальностям медицинских работников».
Таким образом, понять, сколько пациенток пожаловались на неуместные вопросы именно гинекологов, из официальных данных невозможно.
О том, куда жаловаться пациенткам
В ведомстве напомнили, что пациенты могут защищать свои права:
«При возникновении у пациента вопросов о качестве оказанной ему медицинской помощи, он сам или его законный представитель могут обратиться к руководителю медицинской организации, а также в министерство здравоохранения Новосибирской области».
Первая инстанция — главный врач больницы или поликлиники. Если реакция отсутствует или пациент не удовлетворён результатом, можно обращаться в Минздрав. Однако министерство не может напрямую наказать врача. Для этого нужны основания и обращение к работодателю или в правоохранительные органы.