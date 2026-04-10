Минздрав ответил на жалобы новосибирских девушек на врачей

В первой части мы представили истории четырёх девушек, которые столкнулись с некорректным поведением врачей. Лене гинеколог сказал: «Ну это маме вашей хорошо, а мне-то как смотреть?». Ульяне в 22 года врач предложила справку, чтобы та «сходила в бар и там ей помогли избавиться от девственности». Другая героиня в 17 лет услышала резкую смену тона после честного ответа об отсутствии половой жизни. А одна из девушек после удара головы услышала от травматолога: «Девушка, да вы просто беременны».