РПН проверил воздух в зоне горения нефтепродуктов после атаки БПЛА на Волгоград

В Волгограде Роспотребнадзор провел исследование атмосферного воздуха в связи с пожаром в Светлоярском районе. Напомним, по данным губернатора Андрея Бочарова, во время атаки БПЛА сегодня ночью здесь была повреждена емкость с нефтепродуктами, начался пожар. Столб черного дыма видно из Красноармейского, а жители пожаловались на вонь. Роспотребнадзор начал проверку воздуха на территории жилой застройки в зоне возможного влияния пожара, сообщает волгоградское управление РПН.
— Осуществлен выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения, — сообщили санитарные врачи и пообещали опубликовать результаты исследования.
А пока волгоградцев, которые живут близко к месту пожара, просят воздержаться от прогулок там, где в воздухе чувствуется гарь. Окна лучше закрыть или завесить мокрой марлей. В случае сильного задымления пользоваться респираторами и масками. Особенно стоит поберечь беременных, детей и пожилых людей.