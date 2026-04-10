РПН проверил воздух в зоне горения нефтепродуктов после атаки БПЛА на Волгоград

Жители Красноармейского и Светлоярского района чувствуют запах дыма из-за пожара на нефтяном объекте.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде Роспотребнадзор провел исследование атмосферного воздуха в связи с пожаром в Светлоярском районе. Напомним, по данным губернатора Андрея Бочарова, во время атаки БПЛА сегодня ночью здесь была повреждена емкость с нефтепродуктами, начался пожар. Столб черного дыма видно из Красноармейского, а жители пожаловались на вонь. Роспотребнадзор начал проверку воздуха на территории жилой застройки в зоне возможного влияния пожара, сообщает волгоградское управление РПН.

— Осуществлен выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения, — сообщили санитарные врачи и пообещали опубликовать результаты исследования.

А пока волгоградцев, которые живут близко к месту пожара, просят воздержаться от прогулок там, где в воздухе чувствуется гарь. Окна лучше закрыть или завесить мокрой марлей. В случае сильного задымления пользоваться респираторами и масками. Особенно стоит поберечь беременных, детей и пожилых людей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше