Мужчину, сбежавшего из СИЗО 28 лет назад, задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области задержан 65-летний мужчина, который 28 лет скрывался от правосудия под чужим именем. Как выяснилось, Ибрагим Текуев ещё в конце 1990-х годов сбежал из СИЗО в Черкесске и с тех пор успешно прятался, сменив имя.
По данным SHOT, в 90-е годы Текуев был осуждён за разбой, кражу и незаконный оборот оружия. В 1998 году он вместе с четырьмя другими сокамерниками перепилил оконную решётку и сбежал. Троих его подельников задержали в тот же год, ещё один позже погиб в криминальных разборках. Текуев же сумел незаметно для правоохранителей добраться до Нижегородской области, где оформил себе новые документы и прожил под чужим именем 28 лет.
Всё это время беглеца никто не опознал, хотя в ориентировках была указана его отличительная примета — отсутствие среднего пальца на правой руке. В итоге сотрудники ФСИН восстановили схему его передвижений и задержали злоумышленника на территории региона.