Жительница Комсомольска потеряла 40 тысяч рублей после игры сына в онлайн.

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал несовершеннолетний. Сумма материального ущерба составила более 40 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, инцидент произошел, когда 47-летняя местная жительница находилась на работе. Ее 9-летний сын в процессе онлайн-игры получил сообщение с предложением о покупке внутриигровых ресурсов. Переписка продолжилась в мессенджере, где неизвестный предоставил ребенку реквизиты для оплаты.
Мальчик, воспользовавшись банковским приложением в телефоне матери, перевел денежные средства в два этапа. Не дождавшись зачисления виртуальной валюты, несовершеннолетний признался в содеянном родителям, которые незамедлительно обратились в органы внутренних дел.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве. Полиция ведет розыск подозреваемых и устанавливает все обстоятельства происшествия.
