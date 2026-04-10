Белорусский священник сказал, что не нести в церковь в пасхальной корзине с едой

Священник, ключарь минского храма Кирилла и Мефодия при Патриаршем подворье Давид Бобров сказал изданию «Мінская праўда», что не следует класть в корзину с едой для освящения на Пасху, которая в 2026 году у православных верующих отмечается 12 апреля.
На освящениях в храмах пищи к празднику (в частности, в предпасхальную Великую субботу) помимо продуктов встречаются и другие предметы. Например, крестики. Отец Давид обозначил позицию по этому вопросу:
«Другие продукты вместе с пасхальной едой приносить на освящение можно. Но только не бытовые предметы вроде крестиков: их не кладут в корзину “рядом с едой”. Такие вещи лучше освящать отдельно».
