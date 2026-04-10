В Татарстане из-за снегопада ограничили движение транспорта на двух трассах

Из-за обильных осадков и плохой видимости на дорогах Татарстана ввели временные ограничения. Движение всех видов транспортных средств закрыто на участке трассы Алексеевское — Альметьевск со 114-го по 143-й километр в Альметьевском районе.
Также ограничения ввели для автобусов и грузового транспорта на федеральной трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак (граница с Казахстаном). Речь идет об отрезке с 131-го по 249-й километр (от Чистополя до Альметьевска).
Ограничения будут сняты, как только позволят погодные условия. Госавтоинспекция призывает водителей учитывать эту информацию при планировании поездок.
Напомним, в 2026 году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 200 километров дорог. В преддверии сезона работ подрядные организации уже запаслись необходимыми материалами.