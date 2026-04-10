Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане из-за снегопада ограничили движение транспорта на двух трассах

Речь идет об участках в Альметьевском районе и от Чистополя до Альметьевска.

Источник: Комсомольская правда

Из-за обильных осадков и плохой видимости на дорогах Татарстана ввели временные ограничения. Движение всех видов транспортных средств закрыто на участке трассы Алексеевское — Альметьевск со 114-го по 143-й километр в Альметьевском районе.

Также ограничения ввели для автобусов и грузового транспорта на федеральной трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак (граница с Казахстаном). Речь идет об отрезке с 131-го по 249-й километр (от Чистополя до Альметьевска).

Ограничения будут сняты, как только позволят погодные условия. Госавтоинспекция призывает водителей учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, в 2026 году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 200 километров дорог. В преддверии сезона работ подрядные организации уже запаслись необходимыми материалами.