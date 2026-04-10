Туда нельзя: омичей предупреждают об предстоящей обработке парков от клещей

График дезинсекции с использованием специальных препаратов в городских зонах отдыха опубликовала мэрия Омска.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска просит омичей воздержаться от посещения четырех городских парков на время их акарицидной обработки.

В ведомстве опубликовали график дезинсекции с использованием специальных химических препаратов в городских зонах отдыха.

По сообщению городской администрации, в ближайшее время четыре омских парка будут обрабатываться от клещей. Работы запланированы по следующему графику:

  • 20 апреля, с 6:00 до 10:00 — ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ.

  • 21 апреля, с 8:00 до 10:00 — сад им. С. М. Кирова.

  • 21 апреля, с 21:00 до 23:00 — сад «Сибирь».

  • 23 апреля, с 6:00 до 10:00 — парк «Советский».

В мэрии предупреждают, что несмотря на использование сертифицированных средств, безопасных для людей и окружающей среды, омичам стоит учитывать график работ при планировании посещения парков в указанные даты и время.