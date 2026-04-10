В Благовещенске к 1 сентября достроят школу на 1200 мест

Современную школу на 1200 мест достроят в микрорайоне Северный в Благовещенске к 1 сентября. Образовательное учреждение возводят по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве Амурской области.
Работы завершены уже на 75%. Сейчас специалисты занимаются отделкой внутренних помещений. Отметим, что в школе обустроят гимнастический и два больших спортивных зала, а также бассейн.
«Новая школа — это в первую очередь современные учебные классы с высокотехнологичным оборудованием, позволяющим вывести образовательный процесс на новый уровень. Вместе с тем здесь предусмотрены и комфортные зоны для общения. Особое внимание — зонам отдыха: широкие лестницы и площадки, напоминающие амфитеатр, станут местом притяжения школьников на переменах», — сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.