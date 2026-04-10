Эндаумент-фонд пермского Театра оперы и балета получит стратегию развития

Эксперты определят стратегию развития эндаумент-фонда оперного театра в Перми, сообщает «Новый компаньон».
В Перми 28 и 29 апреля пройдёт стратегическая сессия, посвящённая будущему эндаумент-фонда Театра оперы и балета. Участие в ней примут российские специалисты в сфере театрального менеджмента, фандрайзинга и продвижения культурных проектов, меценаты и партнёры театра.
Эксперты обсудят, как привлекать средства в целевой капитал и на что их тратить, чтобы обеспечить театру финансовую устойчивость и независимость.
Эндаумент-фонд Пермского театра оперы и балета создан в 2021 году при поддержке Фонда Владимира Потанина. Доход от целевого капитала идёт на поддержку артистов, просветительских программ и творческих экспериментов.
В России собственные эндаументы есть только у двух театров — Пермского и РАМТа.